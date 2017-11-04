04.11.2017, 13:32

Таллиннский аэропорт эвакуировали из-за найденной в багаже игрушки для взрослых

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rus.delfi.ee
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Suvised ehitustööd Tallinna Lennujaamas.
Suvised ehitustööd Tallinna Lennujaamas.Foto: Tallinna lennujaam

Охранная фирма G4S в ходе рутинной проверки, просвечивания багажа, нашла в одном чемодане подозрительный предмет и, как положено, вызвала на место полицию и саперов.

Примчавшаяся на место саперная группа и эксперты установили, что найденная в багаже штуковина непонятного назначения — игрушка для взрослых, высокотехнологичное устройство для самоудовлетворения мужчин. Инцидент продлился около часа, теперь пассажиров пропускают обратно в терминалы.

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