Таксомафия: на выходных были задержаны подозреваемые в принадлежности к преступному сообществу

На прошедших выходных полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали мужчин, подозреваемых в принадлежности к преступному сообществу. Задержанных подозревают в организации незаконной договоренности между конкурентами на рынке услуг таксоизвоза в Таллинне, сообщают Пыхьяская префектура и Пыхьяская окружная прокуратура.

На выходных были проведены первые публичные процессуальные действия по начатому в 2015 году уголовному делу, суть которого — оказание незаконного влияния на рынок таксоизвоза со стороны группы водителей такси. Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали девять человек — предпринимателей и работавших у них водителей такси –, которых есть основание подозревать в договоренности между конкурентами и согласованной деятельности, которой разделили рынок такси в районе Таллиннского порта и Старого города.

Троим мужчинам было также предъявлено подозрение в принадлежности к преступному сообществу, и по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры они были взяты на время предварительного следствия под стражу. Число подозреваемых может возрасти в ходе ведения делопроизводства.

Преступное сообщество, которое было титуловано так называемой "таксомафией", действовало в местах остановок такси в центре города и в районе пассажирского порта. Из информации, собранной в ходе предварительного следствия, следует, что на определенных остановках такси было разрешено стоять и ждать клиентов только тем таксистам, которые заплатили за стоянку. Водителей такси, которые не заплатили за стоянку, разными методами с этих мест прогоняли.

Прокурор по особым делам Эндла Юльвисте, руководящая ведением уголовного дела, сказала, что это объемное уголовное дело, первые процессуальные действия по которому были проведены еще в 2015 году. Тогда удалось собрать первые доказательства о том, кто и как руководит незаконными действиями такси в местах стоянки. "Если раньше о том, что происходит на этих остановках такси, время от времени приходила информация о проступках или, реже, о том, что кому-то угрожали либо кого-то ударили, то в 2015 году в правоохранительные органы поступила информация, что это не единичный случай самовольства какого-то водителя такси либо т.н. неписаные правила, а систематическая и управляемая деятельность", — сказала прокурор по особым делам Юльвисте.

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, ведущие фигуры на сегодняшний день задержаны и они получили обвинение в совершении преступления. "Уголовным делопроизводством мы пресечем контроль на рынке такси Таллинна со стороны преступной группировки. Надеюсь, что и другие люди, действующие в этой сфере, поймут, что закон для всех одинаков. Для того, чтобы обеспечить честную конкуренцию и привести в порядок рынок услуг таксоизвоза, следует приложить усилия всем учреждениям", — добавил Тамбре.

По словам Тамбре, организованная преступность закрепляется там, где в течение долгого времени усугубляется самоуправство и возникает чувство безнаказанности. "Поэтому очень важно, чтобы люди сотрудничали с представителями местных властей и органами охраны правопорядка. Мы призываем людей сообщать правоохранительным органам о любых проявлениях незаконной деятельности в любых сферах. Я также призываю всех водителей такси, которые пострадали из-за этой преступной схемы, самим обратиться в полицию", — сказал Урмет Тамбре.

Уголовное делопроизводство ведет криминальное бюро Пыхьяской префектуры, ведением уголовного производства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.