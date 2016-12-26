В Пярну в воскресенье проехали по ноге пьяному мужчине, которого таксист до этого вытолкал из машины.

Инцидент произошел вчера около 16:35 в Пярну у дома по адресу Суур Йыэ, 75, где 42-летний мужчина на автомобиле Renault Megane Scenic оказывал услугу таксоизвоза, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Между таксистом и находившимся в состоянии алкогольного опьянения клиентом, 67-летним мужчиной, произошло недоразумение в части оплаты услуги, в ходе которого таксист вытолкал клиента из стоявшего автомобиля, тот упал на проезжую часть и такси уехало с места происшествия.

Уезжая, такси проехало по ноге упавшего на проезжую часть мужчины. Скорая помощь доставила пострадавшего в Пярнускую больницу на осмотр.