Тайна, покрытая мраком: загадка смерти одного из героев книги "Криминальная Эстония"

Спустя четверть века я попыталась узнать, почему Генриха Акопяна называли крупным ювелиром, хотя таковым он, по воспоминаниям Орбели Татевосяна, никогда не являлся.

В семье не без…



Как известно, семья — не только отец и мать, но ближайшие родственники — в значительной степени влияет на дальнейшую жизнь детей. По словам Орбели, у Генриха Акопяна были замечательные родители, которые смогли дать сыну хорошее школьное образование, хотя в Армении в те годы получить образование на русском языке было очень непросто. Семья Акопянов жила в Ереване, и родители Генриха отдали сына в престижную школу. Встречались братья — Орбели и Генрих — на каникулах и, как вспоминает Орбели, в то время за Генрихом не замечалось склонности к авантюром. Он был спокойным хорошим мальчишкой, даже по чужим садам не лазил.

Потом братья выросли и разлетелись в разные стороны. Орбели уехал учиться в Москву, а Генрих решил, что образование ему ни к чему, хотя потенциал у парня был серьёзный. Генриху хотелось жить красиво, но без усилий. Ходить на работу — это было не для него. Его привлекали быстрые шальные деньги. Генрих уважал жуликов крупного масштаба, преклонялся перед криминальными автортетами того времени и не скрывал этого. Как-то он рассказал Орбели, что встретил своего знакомого, работавшего обычным кладовщиком и спросил у того, когда он заработает свой первый миллион. Каково же было удивление Генриха, когда кладовщик с иронией заметил, что уже десять лет назад у него было 10 миллионов рублей. Ответ этот поразил Генриха до глубины души — обычный кладовщик и… миллионер.

Ценитель камней, но не ювелир

Орбели Татевосян: ”Генрих — ювелир?! Я точно знаю, что он никогда им не был, хотя великолепно разбирался в драгоценных камнях и мог оценить рыночную стоимость любого, в том числе антикварного ювелирного изделия”. Как-то подруге жены Орбели подарили кольцо старинной работы. Генрих взял лупу, внимательно рассмотрел клеймо мастера и камень и сказал, что перстень стоит на чёрном рынке примерно 3 тысячи долларов (по тем временам — очень крупная сумма) и предложил купить его у Натальи за… 1,5 тысячи долларов. Купить дешево, продать дорого — это было в духе Генриха, и ему было безразлично, кого ”обуть” — родственника, приятеля или постороннего человека.

Орбели говорит, что Генрих был отъявленным мошенником и авантюристом: ”По молодости, до того, как уехать в Эстонию, он дважды сидел в тюрьме, первый раз в Армении, второй — в Волгограде. Один раз — за мошенничество, второй — не знаю, по какой статье”. Там же он получил травму ноги и вышел на волю с тросточкой. Но хромота только придала шарма Генриху. Он всегда очень нравился женщинам — высокий, красивый, стильно и со вкусом одетый, с элегантной тростью в руках. Генрих был женат, но тёплых отношений с женой не было. Каждый жил своей жизнью, хотя у них было трое детей…” Жена Генриха — Аракся Акопян — уже долгие годы живет под Лос –Анжелесом, в Глендело. Дочерей зовут Тамар и Магда. Имя сына никто из родственников погибшего не знает. Других сведений о жизни детей Генриха и его бывшей жены ни у кого из них нет…

Мошенник

Склонность к аферам у Генриха была в крови, но Армения была маловата для его деятельности. Нужен был простор, и Акопян переехал жить в Москву. Чем зарабатывал Генрих Акопян себе на жизнь, до сих пор остаётся тайной даже для близких родственников. Он жил в дорогих отелях, куда никогда не приглашал родных и близких (хотя сам любил наносить визиты), одевался по последней моде, питался в престижных ресторанах.

Его брат Орбели Татевосян к тому времени уже получил два высших образования, имел высокий социальный статус и, соотвественно, хорошие связи в мире бизнеса. Последнее очень устраивало Генриха, и он попытался использовать Орбели, открывшего фирму по реновации подземных коммуникаций, в своих личных интересах. Орбели поинтересовался у Генриха, как последний представляет свою деятельность в фирме, на что тот пожал плечами: ”Ну ты же знаешь, что я ничего не умею… Ну… зарплату буду получать…” Орбели понял, что под крышей этой фирмы Генрих мечтает проворачивать какие-то свои криминальные дела, поэтому дал Генриху и второму своему двоюродному брату — Борису, с которым Генрих Акопян занимался в Москве своим ”бизнесом”, от ворот поворот. Генрих и Борис обиделись и уехали в Эстонию. ”Больше, — говорит Орбели Татевосян — мы не встречались с ним.

Позже от Бориса я узнал, что Генриха взорвали, но умер он не сразу. Его довезли до больницы, и там он скончался. А Борис после его гибели срочно покинул Эстонию”.

Кто есть кто?