24.08.2018, 10:32
Табуретки, подсвечники, замороженная рыба...Домашнее насилие становится все более изощренным
В этом году в ходе домашнего насилия дебоширы пускали в ход ножи, полено, подсвечники и замороженных осетров. В августе этот список пополнился табуретками, пишет Õhtuleht.
В начале месяца эстонскими судами были признаны виновными двое мужчин, напавших на близкого человека с табуретом.
Так, 2 августа 37-летний Андрей пришел к своей бывшей сожительнице и несколько раз ударил ее табуретом по голове.
Всего днем ранее таллиннский суд признал виновным 41-летнего Руслана, который в порыве ярости ударил табуретом свою мать.