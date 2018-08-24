Табуретки, подсвечники, замороженная рыба...Домашнее насилие становится все более изощренным

В начале месяца эстонскими судами были признаны виновными двое мужчин, напавших на близкого человека с табуретом.

Так, 2 августа 37-летний Андрей пришел к своей бывшей сожительнице и несколько раз ударил ее табуретом по голове.

Всего днем ранее таллиннский суд признал виновным 41-летнего Руслана, который в порыве ярости ударил табуретом свою мать.