24.08.2018, 10:32

Табуретки, подсвечники, замороженная рыба...Домашнее насилие становится все более изощренным

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rus.delfi.ee
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Табуретки, подсвечники, замороженная рыба...Домашнее насилие становится все более изощренным
(Foto: Wikimedia Commons / African Hope)(Foto: Wikimedia Commons / African Hope)

В этом году в ходе домашнего насилия дебоширы пускали в ход ножи, полено, подсвечники и замороженных осетров. В августе этот список пополнился табуретками, пишет Õhtuleht.

В начале месяца эстонскими судами были признаны виновными двое мужчин, напавших на близкого человека с табуретом.

Так, 2 августа 37-летний Андрей пришел к своей бывшей сожительнице и несколько раз ударил ее табуретом по голове.

Всего днем ранее таллиннский суд признал виновным 41-летнего Руслана, который в порыве ярости ударил табуретом свою мать.

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