Свидетеля пытали лишением сна? По запутанному делу о двойном убийстве в клубе Poseidon состоялось уже 19 заседаний, а суд так и не вынес решение

Обычно совершенные в Эстонии убийства являются довольно простыми и их обсуждение занимает пару дней. Однако в случае дела о двойном убийстве в столичном клубе Poseidon уже состоялось целых 19 заседаний.

Утром 16 января 2017 года в находившийся в Таллиннском горхолле ночной клуб Poseidon вошли два друга — Лаури Меримаа (41) и Сергей Перманов (37). Более полугода спустя полиция выкопала их трупы в Вильяндимаа в заброшенной бане на хуторе Сепа-Ааду.

Прокурор Элелийз Раттам обвиняет в нанесении им ножевых ранений и убийстве братьев Эрика (39) и Стена Круузимяги (37), которые своей вины не признают. Их адвокат Ильмар Страус подверг критике результаты расследования, а в особенности компетентность судмедэксперта, занимавшегося трупом Лаури Меримаа