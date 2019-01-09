Свидетеля пытали лишением сна? По запутанному делу о двойном убийстве в клубе Poseidon состоялось уже 19 заседаний, а суд так и не вынес решение

Следователи раскрыли двойное убийство в клубе Poseidon благодаря допросу, который длился целую ночь. Теперь суд должен вынести решение, являются ли полученные на допросе показания достоверными, пишет Eesti Ekspress.
Обычно совершенные в Эстонии убийства являются довольно простыми и их обсуждение занимает пару дней. Однако в случае дела о двойном убийстве в столичном клубе Poseidon уже состоялось целых 19 заседаний.
Утром 16 января 2017 года в находившийся в Таллиннском горхолле ночной клуб Poseidon вошли два друга — Лаури Меримаа (41) и Сергей Перманов (37). Более полугода спустя полиция выкопала их трупы в Вильяндимаа в заброшенной бане на хуторе Сепа-Ааду.
Прокурор Элелийз Раттам обвиняет в нанесении им ножевых ранений и убийстве братьев Эрика (39) и Стена Круузимяги (37), которые своей вины не признают. Их адвокат Ильмар Страус подверг критике результаты расследования, а в особенности компетентность судмедэксперта, занимавшегося трупом Лаури Меримаа