Свидетелем гибели выпавшего из окна в Ласнамяэ молодого человека стал сосед: "у него были проблемы с девушкой"

По словам соседа молодого человека, выпавшего из окна 7 этажа многоквартирного дома на улице Паазику, у него были проблемы с девушкой.

На мощеной площадке перед дверью подъезда признаков несчастного случая не видно. Свидетелем ночной трагедии был живущий на первом этаже пожилой русский мужчина, под окном которого все случилось. Будучи все еще в шоке от случившегося, мужчина объяснил, как он видел падение. Иллюстрирует руками столкновение и показывает, как всего в нескольких метрах под его окном перед многоквартирным домом было тело. По словам свидетеля, молодой человек жил с ним в одном подъезде на 4 этаже. Точной причины трагического случая он не смог назвать, однако слышал, что у погибшего были проблемы с девушкой. По его словам, они с молодым человеком хорошо знали друг друга и относились друг к другу по-дружески.

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Место, откуда выпал молодой человек, это типичный подъезд панельного дома. Из расположенных на каждом этаже двух окон можно открыть только верхнее, оно узкое и находится высоко. Повиснуть на окне или случайно выпасть через него невозможно.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава сказала Delfi, что инцидент произошел около 23:15 вчера ночью. На место прибыла скорая помощь, и молодого человека доставили в больницу, где он умер от полученных травм.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.