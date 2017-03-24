Свидетель трагической аварии в Ида-Вирумаа: скорости были очень большие

По словам девочек, ставших свидетелями произошедшей в четверг в Ида-Вирумаа аварии со смертельным исходом, совершившие ДТП транспортные средства ехали с большой скоростью.

”Мы ехали на роликах. Машина ехала по дороге и без видимой причины остановилась посреди нее, после чего в нее врезалась другая машина”, — рассказывает одна из девочек.

На заднем сидении одного из автомобилей сидел ребенок, которого, по словам свидетеля, доставали почти 40 минут. ”10 лет, не реагирует”, — сообщила девушка с места происшествия.

”Они просто ехали на очень большой скорости, — отметила она и добавила, что прозвучавший в момент столкновения звук был похож на звук взрыва. — Последнее время здесь было слишком много аварий”.

23 марта, около 20.30 на 161-м километре шоссе Таллинн-Нарва, в деревне Эдизе волости Йыхви произошло тяжкое ДТП, в котором в столкновении двух легковых автомобилей погибла 10-летняя девочка.

В ДТП также пострадала 12-летняя девочка, которую скорая помощь доставила с места происшествия в больницу.

По первоначальным данным, ДТП произошло, когда двигавшийся со стороны Кохтла-Ярве в сторону Йыхви автомобиль Honda, которым управляла 39-летняя женщина, резко затормозил и в него сзади въехал автомобиль Toyota, за рулем которого был 34-летний мужчина.