Свидетель: Таранков был приличным человеком. С Воробьем они последнее время не ладили

Во вторник в Хаапсалуском доме Пярнуского уездного суда в ходе слушания дела об убийстве криминального авторитета Николая Таранкова в качестве свидетелей были заслушаны Юрий Никсон (по кличке Диван), Валерий Брусов, Ильмар Ибрагимов и Дмитрий Гладышев.

Никсон присматривал за хутором отца подсудимого Юрия Воробья. Именно на этом хуторе Таранков держал свою лодку и прицеп. Валерий Брусов был хорошим знакомым как Таранкова, так и Воробья, пишет Eesti Päevaleht.

К уголовной ответственности не привлекался



Вчера в зале суда, помимо прочего, прозвучало мнение о законопослушности Таранкова, который, действительно, в уголовном порядке ни разу не был наказан. Так, госпрокурор Вахур Верте спросил свидетеля: правда ли, что, как годами говорится в СМИ, Таранков обладал властью и авторитетом и был связан с криминальным миром? ”Не могу ответить. Знаю только, что он был приличным человеком”, — сказал Брусов. Воробей усмехнулся.

Читать еще

Поскольку окрестности залива Саунья, где рыбачил Таранков, относятся к природоохранной зоне, попасть туда можно только при наличии разрешения. ”Один раз я ездил вместе с ним, но пришла проверка и запретила. Больше я не ездил”, — рассказал Брусов, у которого, в отличие от Таранкова, пропуска не было. На вопрос прокурора, означает ли это, что Таранков и Брусов — законопослушные люди, свидетель утвердительно кивнул: если разрешение было только у одного, то этого и придерживались.

Брусов и Таранков познакомились в 1979 или 1980 году. ”Я занимался борьбой, он — боксом. Мы вместе играли в футбол. Город — маленький, все друг друга знают”, — рассказал Брусов. Начиная с середины 1990-х Таранков и Брусов стали видеться часто: ”Ездили по Эстонии на рыбалку. С лета по осень. Порой раз в неделю, порой на ночь, порой на день или два”.

Об исчезновении Таранкова Брусов узнал 14 сентября, когда ему позвонил Никсон. ”Вместе со мной он мог поехать на рыбалку на несколько дней, но один — никогда”, — заверил свидетель.

"Трагедия для всех знакомых"

О разногласиях между Таранковым и Воробьем Никсон не знал, однако знал о них Брусов. ”Сначала отношения между ними были хорошие, но в последний год они ухудшились. Я защищал Юру, говорил, что он приличный человек, но он (Таранков - прим.ред.) говорил, что Юра изменился. Стал плохим человеком, который плохо поступает”, — рассказал Брусов. В чем именно заключалось плохое поведение Воробья, Таранков не уточнил, однако сказал, что встречаться с ним не хочет. По словам Брусова, тот факт, что убийцей оказался именно Воробей, стал трагедией для всех знакомых.

Юрий Воробей был задержан незадолго до похорон Таранкова, в тот же день. Известно, что его отец — Виктор Воробей, который был хорошим другом Таранкова, — очень переживает по поводу случившегося. Сам он на данный момент находится в местах лишения свободы.

Никсон был знаком с Таранковым примерно два года. Пока Воробей-старший сидит в тюрьме, Никсон присматривает за его хутором. Кроме того, он присматривал за лодкой и рыболовными снастями Таранкова.

За день до своей смерти — 12 сентября — Таранков позвонил Никсону и попросил подготовить все для рыбалки. Вечером того же дня на хутор приехал Юрий и привез Никсону еду и сигареты. ”Юра планировал отправиться на охоту и стрелял из охотничьего ружья. Наладил прицел. Стрелял по мишени”, — рассказал Никсон.

13 сентября в четыре часа утра Таранков приехал за лодкой. ”Я ждал его. Я всегда его ждал, чтобы дать ему с собой всякого, яиц и прочего”, — рассказал Никсон. На то, что Таранков вечером не вернулся, он не обратил особого внимания, так как посчитал это не своим делом, однако на следующий день уже заподозрил неладное и позвонил Брусову (связаться с Таранковым напрямую он не мог, так как его номер знали немногие и в случае необходимости ”крестный отец” звонил сам), который в свою очередь позвонил проживающему в Хаапсалу Олегу Чижевичу и оправил его ”на разведку”. Приехавший на место Чижевич, по словам Никсона, боялся открыть дверь машины или багажник. ”Он сказал, что если Таранков спит, то накажет его”, — передает Никсон его слова.

Примерно через неделю после трагической рыбалки Воробей приехал на хутор: ”Он приехал. Я сказал, что в газонокосилке закончился бензин. Он принес бензин и молоко и уехал”. К слову пришлось и случившееся с Таранковым: в реакции Воробья, по оценке Никсона, не было ничего необычного.

Страсти по бизнесу

Во второй половине дня в качестве свидетеля по делу был заслушан Ильмар Ибрагимов, который, как рассказал Воробей в понедельник, пригласил его в свой бизнес в качестве гаранта, имеющего связи с Таранковым. Также показания дал партнер Ибрагимова по бизнесу, член правления EuroPetroleum OÜ Дмитрий Гладышев.

Их путаные и противоречивые показания внесли в дело не много ясности. Тем не менее, стало известно, что осенью 2014 года в EuroPetroleum OÜ через Ибрагимова поступили 700 000 евро. Из этих средств 300 000 евро были его собственными средствами, а 400 000 — деньгами некоего зарубежного инвестора. Условия кредитного договора Ибрагимов четко описать не смог, но сказал, что согласно одному из пунктов, до получения денег он должен был стать акционером или членом правления EuroPetroleum. Однако согласно предоставленным госпрокурором выпискам с банковского счета, деньги были получены Ибрагимовым еще до того, как он стал акционером и членом правления (19 сентября 2014 года). В ноябре Ибрагимов заметил, что через счета фирмы другим акционером и членом правления Дмитрием Гладышевым совершены сделки, о которых они между собой не договаривались.

В это время между банковскими счетами фирмы и Ибрагимова произошли некоторые ”перебросы” средств, в результате которых Ибрагимову удалось вернуть 100 000 евро из 700 000. По словам Гладышева, 600 000 евро он в качестве краткосрочных займов дал Павлу Клопотовскому, другу Анатолия Лукса, который в свою очередь и был человеком, пригласившим Ибрагимова в фирму и пообещавшим инвестировать в бизнес. Гладышеву, Ибрагимову и Луксу нужен был миллион евро, чтобы купить для фирмы лицензию. Лукс своего обещания вложить 200 000 евро не выполнил, и лицензию так и не приобрели. В связи с этим Гладышев решил одолжить инвестированные Ибрагимовым в фирму средства Клопотовскому, который до сих пор их не вернул.

Воробей и Ибрагимов дружат с самого детства. ”Я знаю его, он отвечает за свои слова. У него есть подходы к разным общественным структурам, в том числе криминальным. И если речь идет об обмане, то это криминальная структура. Скажем, мир делится на порядочных и непорядочных людей. На тех, кто преступает закон, и на тех, кто не нарушает. Если есть подозрение, что за фирмой стоят непорядочные люди, то, по моим понятиям, это криминальные структуры, которые занимаются мошенничеством”, — объяснил Ибрагимов, почему в конце 2014 или начале 2015 года, увидев, что фирму пытаются обобрать, он позвал на помощь Воробья. В полицию он обращаться не посчитал нужным: ”А зачем?”