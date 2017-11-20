Сутки на дорогах Эстонии: два ДТП, шесть пострадавших, 13 пьяных водителей

Блюстители порядка задержали 19 ноября на дорогах Эстонии 13 выпивших водителей. Сообщений об угнанных или найденных транспортных средствах не поступало.

В 14:20 произошло ДТП в городе Валга у дома по адресу Куперьянови, 64. Управлявший автомобилем Chrysler Town & Country 44-летний мужчина не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге мопеду, которым управлял 32-летний мужчина. Водителя мопеда и пассажира, 60-летнего мужчину, доставили в Валгаское отделение экстренной медицины.

В 17:32 произошло ДТП в Рапламаа в волости Вигала на 87 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. 27-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat совершал обгон и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Renault Laguna, которым управлял 52-летний мужчина. В Volkswagen в то же время врезался автомобиль Ford Transit. Водитель Volkswagen и пассажирка, 19-летняя женщина, а также водитель Renault и пассажирка, 47-летняя женщина, получили тяжелые травмы. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.