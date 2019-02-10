Сутки на дорогах: без пострадавших, но с пьяными водителями

Из 31 задержанного водителя 29 были с признаками употребления алкоголя и двое — наркотиков. О ДТП, в которых пострадали люди, сообщений не поступало.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений также не было.

Дорожные условия в Эстонии снежные, и полиция просит водителей запасаться временем для прибытия в пункт назначения, по возможности избегать обгонов и обязательно держать дистанцию. Дистанция дает водителю возможность вовремя среагировать в случае непредвиденной ситуации.