10.02.2019, 10:25

Сутки на дорогах: без пострадавших, но с пьяными водителями

 (3)
Дорожные условия сложные!
rus.delfi.ee
EST
Joobes juhtimine
Joobes juhtimineFoto: Kiur Kaasik

Вчерашний день на дорогах прошел относительно спокойно, и ни одного тяжелого ДТП не произошло. Зато за сутки задержали за рулем 31 пьяного водителя.

Из 31 задержанного водителя 29 были с признаками употребления алкоголя и двое — наркотиков. О ДТП, в которых пострадали люди, сообщений не поступало.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений также не было.

Дорожные условия в Эстонии снежные, и полиция просит водителей запасаться временем для прибытия в пункт назначения, по возможности избегать обгонов и обязательно держать дистанцию. Дистанция дает водителю возможность вовремя среагировать в случае непредвиденной ситуации.

Читайте также: