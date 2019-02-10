Сутки на дорогах: без пострадавших, но с пьяными водителями(3)
Вчерашний день на дорогах прошел относительно спокойно, и ни одного тяжелого ДТП не произошло. Зато за сутки задержали за рулем 31 пьяного водителя.
Вчерашний день на дорогах прошел относительно спокойно, и ни одного тяжелого ДТП не произошло. Зато за сутки задержали за рулем 31 пьяного водителя.
Из 31 задержанного водителя 29 были с признаками употребления алкоголя и двое — наркотиков. О ДТП, в которых пострадали люди, сообщений не поступало.
Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений также не было.
Дорожные условия в Эстонии снежные, и полиция просит водителей запасаться временем для прибытия в пункт назначения, по возможности избегать обгонов и обязательно держать дистанцию. Дистанция дает водителю возможность вовремя среагировать в случае непредвиденной ситуации.
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