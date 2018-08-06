Суд выслал из Эстонии разогнавшегося до 161 км/ч российского туриста



Полицейский патруль обнаружил автомобиль нарушителя около половины третьего утра 26 июля на 92-м километре шоссе Таллинн-Нарва. На этом участке трассы максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч, но полицейский радар зафиксировал скорость 161 км/ч, сообщила 6 августа пресс-служба Идаской префектуры.

Полиция задержала водителя, которым оказался гражданин России 1987 года рождения. На следующее утро он предстал перед судом, который приговорил его к 10-дневному аресту.

Кроме того, у нарушителя была аннулирована виза, он получил предписание покинуть Эстонию и запрет на въезд в страну в течение одного года. Отбыв наказание, мужчина в прошлую субботу выехал в Россию.

С начала года Идаская префектура оформила семь предписаний о выезде из Эстонии гражданам России за нарушение правил дорожного движения, в том числе за один случай вождения в нетрезвом виде и шесть случаев превышения скорости.