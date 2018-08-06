06.08.2018, 18:10

Суд выслал из Эстонии разогнавшегося до 161 км/ч российского туриста

 (13)
rus.delfi.ee
EST
Kohtuotsuse kuulutamine
Kohtuotsuse kuulutamineFoto: Andres Putting

Суд аннулировал визу гражданина России, задержанного в конце июля за превышение скорости на шоссе Таллинн-Нарва, и постановил выслать его из страны, сообщает rus.err.ee.


Полицейский патруль обнаружил автомобиль нарушителя около половины третьего утра 26 июля на 92-м километре шоссе Таллинн-Нарва. На этом участке трассы максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч, но полицейский радар зафиксировал скорость 161 км/ч, сообщила 6 августа пресс-служба Идаской префектуры.

Полиция задержала водителя, которым оказался гражданин России 1987 года рождения. На следующее утро он предстал перед судом, который приговорил его к 10-дневному аресту.

Кроме того, у нарушителя была аннулирована виза, он получил предписание покинуть Эстонию и запрет на въезд в страну в течение одного года. Отбыв наказание, мужчина в прошлую субботу выехал в Россию.

С начала года Идаская префектура оформила семь предписаний о выезде из Эстонии гражданам России за нарушение правил дорожного движения, в том числе за один случай вождения в нетрезвом виде и шесть случаев превышения скорости.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



И снова стрельба. В Кохтла-Ярве мужчина выстрелил в шумевшую на улице компанию

06.08.2018
В ночь на 3 августа в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на Эстония пуйестеэ произошел конфликт между двумя компаниями, в ходе которого пострадал 25-летний мужчина. Однако этим все не закончилось — по устроившим потасовку выстрелил из пневматического оружия раздраженный местный житель.
Подробнее


На уловку мошенников из Самоа повелись более двух тысяч эстоноземельцев

06.08.2018
В период с 22 по 23 июля многие пользователи эстонских мобильных номеров столкнулись с массовыми звонками мошенников с самоанских номеров. На основе поступившего от операторов связи заявления полиция завела уголовное дело.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Чиновники отправились на ”полевые работы” в Ида-Вирумаа

06.08.2018
Сегодня в Ида-Вирумаа стартовал проект, цель которого — в сотрудничестве с различными учреждениями и местными партнерскими организациями собрать идеи для различных государственных стратегий по развитию региона. Двухнедельная программа открывается конференцией в Культурном центре Кохтла-Ярве.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €

Обязан ли работодатель предоставлять 1 сентября работникам, чьи дети идут в школу, выходной? Отвечаем

06.08.2018
”Мой ребенок в этом году идет в первый класс. Знаю, что в некоторых фирмах это свободный день, но в моей работа идет по графику, и 1 сентября, который в этом году выпадает на субботу, у нас самый загруженный день недели”, — пишет читательница и спрашивает, должен ли работодатель предоставлять в этот день выходной.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Какая прелесть! В Элиствере можно увидеть чудесных двухмесячных рысят

06.08.2018
Животное этого года — рысь. По этому случаю рысь Гелла произвела на свет трех рысят, которым сейчас больше двух месяцев. Мать теперь все смелее стала показывать своих детенышей посетителям лестного зоопарка Элиствере. Рысята сосут материнское молоко, ростом чуть больше котят и полны любопытства!
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ