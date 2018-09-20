Суд вынес приговор устроившим бунт заключенным Вируской тюрьмы

В июне 2015 года группа заключенных Вируской тюрьмы отказалась от выдаваемой им еды, протестуя таким образом против назначенного тюрьмой раздающего еду, который также был заключенным, но согласно принципам разделяемой обвиняемыми криминальной субкультуры, не годился на должность раздающего. Поскольку раздающего не сменили, договорились, что в камерах начнут вместе бить окна. 23 июня около 22:55 18 заключенных одновременно начали бить окна в камерах, используя для этого металлические ложки и кружки, а также куски разбитой крышки бачка унитаза. Битьем создали повышенную угрозу для безопасности тюрьмы и нанесли имущественный ущерб в размере более 1000 евро.

Суд признал всех обвиняемых виновными в участии в действиях против внутреннего распорядка места заключения — десяти обвиняемым суд назначил наказание в виде шести месяцев тюремного заключения и наказания по совокупности в связи с их прежними преступлениями. Обвиняемым, которые возместили причиненный ущерб или раскаялись в своем поступке, суд назначил денежное наказание условно.

Суд удовлетворил гражданские иски Riigi Kinnisvara AS и Вируской тюрьмы и обязал осужденных заплатить в доход государства процессуальные расходы, которые составляют от 700 до 7000 евро.