Суд вынес приговор мужчинам, которые подожгли квартиру в Силламяэ, чтобы скрыть убийство

Тем же решением суд признал виновным в поджоге 35-летнего Виталия Иванова, которому суд назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Поскольку у Иванова из назначенного предыдущим решением суда наказания было не отбыто 8 месяцев тюремного заключения, Иванов должен отбыть и следующее из предыдущего решения суда тюремное заключение. В общей сложности суд назначил Иванову наказание в виде 3 лет и 2 месяцев тюремного заключения.

Являющиеся основанием для обвинительного приговора убийство и поджог связаны с произошедшим 26 ноября 2017 года в Силламяэ случаем, когда в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел пожар. В ходе работ по тушению спасатели нашли погибшего. Следственные действия привели к выводу, что смерть найденного в квартире потерпевшего не была следствием неосторожного курения, а квартиру подожгли, чтобы скрыть совершенное там перед этим преступление против жизни.

Сегодняшним решение суд посчитал, что причиной смерти потерпевшего стали два-три сильных удара Голованова ногой в область грудной клетки, которые привели к осложнениям и смерти потерпевшего. Избиению потерпевшего предшествовало совместное употребление алкоголя. Чтобы скрыть преступление, Голованов и Иванов облили потерпевшего содержащей зажигательное вещество жидкостью и подожгли его, чтобы создать впечатление о смерти потерпевшего как о следствии неосторожного курения. Также суд посчитал доказанным, что Голованов и Иванов подожгли и квартиру, где перед этим вместе с потерпевшим употребляли алкоголь и где Голованов совершил преступление против жизни.