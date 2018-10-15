15.10.2018, 18:51

Суд вынес приговор мужчинам, которые подожгли квартиру в Силламяэ, чтобы скрыть убийство

 (8)
rus.delfi.ee
EST 4
Суд вынес приговор мужчинам, которые подожгли квартиру в Силламяэ, чтобы скрыть убийство
Foto on illustratiivne.Foto: Siim Solman

Вируский уездный суд сегодняшним решением признал виновным в убийстве, поджоге и ненадлежащем физическом обращении со вторым потерпевшим 35-летнего Артема Голованова и назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения.

Тем же решением суд признал виновным в поджоге 35-летнего Виталия Иванова, которому суд назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Поскольку у Иванова из назначенного предыдущим решением суда наказания было не отбыто 8 месяцев тюремного заключения, Иванов должен отбыть и следующее из предыдущего решения суда тюремное заключение. В общей сложности суд назначил Иванову наказание в виде 3 лет и 2 месяцев тюремного заключения.

Являющиеся основанием для обвинительного приговора убийство и поджог связаны с произошедшим 26 ноября 2017 года в Силламяэ случаем, когда в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел пожар. В ходе работ по тушению спасатели нашли погибшего. Следственные действия привели к выводу, что смерть найденного в квартире потерпевшего не была следствием неосторожного курения, а квартиру подожгли, чтобы скрыть совершенное там перед этим преступление против жизни.

Сегодняшним решение суд посчитал, что причиной смерти потерпевшего стали два-три сильных удара Голованова ногой в область грудной клетки, которые привели к осложнениям и смерти потерпевшего. Избиению потерпевшего предшествовало совместное употребление алкоголя. Чтобы скрыть преступление, Голованов и Иванов облили потерпевшего содержащей зажигательное вещество жидкостью и подожгли его, чтобы создать впечатление о смерти потерпевшего как о следствии неосторожного курения. Также суд посчитал доказанным, что Голованов и Иванов подожгли и квартиру, где перед этим вместе с потерпевшим употребляли алкоголь и где Голованов совершил преступление против жизни.

Совершение преступления против жизни прокуратура инкриминировала и Иванову, однако суд не разделил точку зрения прокуратуры. По оценке суда, доказательства прокуратуры не подтвердили совершение преступления против жизни Ивановым. Это обусловило оправдание Виталия Иванова в совершении убийства.

Также суд признал Голованова виновным в произошедшем в мае 2016 года в Силламяэ однократном избиении. Вследствие этого деяния потерпевший лишился трех передних зубов и получил повреждения губы и ротовой полости. Здесь тоже роль сыграл алкоголь. В части того же деяния суд не посчитал доказанным, что Голованов причинил потерпевшему дополнительные травмы. В их части суд вынес частично оправдательный приговор.

Суд также взыскал с обвиняемых положенные по закону процессуальные расходы.

Оба обвиняемых ранее наказывались в уголовном порядке.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Русофобы или патриоты? ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

15.10.2018
Эстонцы их называют ”правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение в Эстонии ”крымского сценария”?
Подробнее



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Миллиард евро за оккупацию Эстонии и бесхозные 100 000 евро на счете государства

15.10.2018
Комиссия при Министерстве юстиции оценила размер ущерба от оккупации Эстонии Советским Союзом в 1,2 млрд евро. А на банковском счете государства лежат более 100 000 евро, который ждут своих законных владельцев. Об этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей понедельника, 15 октября.
Подробнее


Поисковики-добровольцы: у госслужб был шанс спасти заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина, но они им не воспользовались

15.10.2018
В воскресенье днем поисковиками-добровольцами было обнаружено тело пропавшего почти три недели назад в лесах Причудья 78-летнего нарвитянина Ивана Федоровича. Добровольцы предполагают, что мужчина погиб на четвертый день после того как заблудился в районе Алайыэ, и не от того, что замерз ночью, а в результате несчастного случая.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
90,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
90,30 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €

В инфосистеме образовательных учреждений Эстонии обнаружена масштабная утечка данных

15.10.2018
Авторы передачи ”Радар” на Kanal 2 выявили масштабную утечку информацию из администрирующей образовательные учреждения Эстонии инфостистемы EKIS. Выяснилось, что на протяжении многих лет документы, содержащие деликатные личные данные сотен детей, находились в публичном доступе.
Подробнее


Суд вынес приговор мужчинам, которые подожгли квартиру в Силламяэ, чтобы скрыть убийство

15.10.2018
Вируский уездный суд сегодняшним решением признал виновным в убийстве, поджоге и ненадлежащем физическом обращении со вторым потерпевшим 35-летнего Артема Голованова и назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения.
Подробнее

ВИДЕО | Уик-энд в КХЛ: финны обыграли финнов, игроки "Северсталь" посетили завод, на матче в Москве поздравили таллиннца

15.10.2018
До большого хоккейного события в Таллинне остается все меньше времени - уже на следующей неделе на арене Тондираба состоятся два матча регулярного чемпионата КХЛ. Delfi продолжает следить за игрой будущих хозяев площадки, финского клуба "Йокерит", а также его соперников - московского "Спартака" и "Северстали" из Череповца.
Подробнее

Два хутора в Пярнумаа продолжали продавать кур и яйца после обнаружения сальмонеллеза

15.10.2018
В августе возбудители сальмонеллеза были обнаружены у куриц на хуторе Панга в Пярнумаа, а в сентябре — у куриц OÜ Nurmenuku Puhkekeskus. Оба хутора, несмотря на запрет, пытались продолжить торговлю яйцами и мясом кур, пишет Maaleht.
Подробнее