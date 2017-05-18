Суд второй инстанции ужесточил наказание убийцам таксиста — 20 лет тюрьмы вместо 15

Таллиннский окружной суд сегодня вынес решение, которым приговорил братьев Филипа-Артура Хийенурма и Бенджамина Хийенурма к 20-летнему тюремному заключению. Окружной суд отменил решение уездного только в части наказания.

Окружной суд посчитал, что соответствующим степени вины наказанием является максимальное срочное наказание, то есть 20-летнее тюремное заключение.

Это наказание, в случае которого можно говорить о том, что были приняты во внимание все обстоятельства, в том числе отягчающие (преступление, совершенное группой лиц). По оценке судьи, потерпевший является совершенно случайно жертвой, которая просто оказалась в нужное для обвиняемых время в нужном месте и отвечала их целям (угон автомобиля). Исходя из корыстных мотивов, подсудимые намеревались убить потерпевшего, что подтверждают и приведенные в готовность орудия убийства (нож был прикреплен к ремню), безлюдное место преступления и нанесенные 95 ударов.

Государственный обвинитель Гарди Андерсен довольна приговором. ”Хотя изначально мотивом совершенного преступления могло быть получение имущества, количество ударов и орудия, при помощи которых они были нанесены — нож и отвертка — указывают на то, что обвиняемые имели желание и цель непременно убить жертву, и сделать это жестоко, причинив муки и урон как жертве и ее близким, так и обществу в целом”, — отметила она.

В течение 30 дней можно обжаловать приговор в Госсуде.