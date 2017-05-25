Суд условно наказал женщину, бросившую свою кошку

Тартуский уездный суд признал женщину, бросившую свою кошку на обочине, в жестоком обращении с животными и приговорил ее к условному денежному наказанию, сообщает rus.err.ee.
Суд признал 62-летнюю Рийду виновной и назначил ей условное денежное наказание в размере 500 евро, а также испытательный срок длительностью один год.
Кроме того, суд запретил женщине заводить животных в течение года с момента вступления решения в силу.
В качестве расходов на производство женщине придется заплатить 1466 евро.
Суд назначил наказание женщине в той мере, о которой на прениях ходатайствовал прокурор.
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