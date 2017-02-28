28.02.2017, 16:45

Суд продолжается: накануне убийства Воробей ездил на хутор отца и стрелял по мишени

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rus.delfi.ee
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Algas kohus Nikolai Tarankovi tapmise osas
Algas kohus Nikolai Tarankovi tapmise osasFoto: Andres Putting

Сегодня в Хаапсалуском судебном доме продолжились слушания по делу об убийстве Николая Таранкова. Среди прочих свидетелей был заслушан Юрий Никсон, который присматривал за хутором отца обвиняемого в убийстве Вороьбя.

Именно там Николай Таранков держал свою лодку и прицеп.

Другой свидетель Валерий Брусов (также известный как Дипа) рассказал, что лодка была зарегистрирована на его имя, но куплена на деньги Таранкова. Брусов хорошо знал как Воробья, так и Таранкова, поэтому известие о том, что убийцей оказался именно Воробей, ”стало трагедией для всех знакомых”.

Никсон сообщил, что 12 сентября Воробей ездил на хутор отца и там стрелял из винтовки по мишени. Воробей объяснил это тем, что планировал отправиться на охоту.

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