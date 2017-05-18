Суд признал виновным мужчину, который крал сумочки у пенсионерок в Кохтла-Ярве

15 мая Вируский уездный суд в рамках согласительного производства признал 35-летнего Андрея Козлова виновным в совершении краж и разбоев и в качестве наказания приговорил его к 3 годам тюремного заключения, к которому добавляется часть неотбытого им ранее наказания. Окончательное наказание по совокупности для Андрея Козлова составило 4 года 11 месяцев и 27 дней тюремного заключения.

Вируская окружная прокуратура предъявила Андреню Козлову обвинение в совершении семи разбоев и трех краж.

В феврале этого года в Кохтла-Ярве участились случаи, когда на улицах преимущественно у женщин преклонного возраста выхватывали из рук сумочки. 20 февраля полиция задержала в качестве подозреваемого 35-летнего мужчину, которого по ходатайству прокуратуры суд взял под стражу. Именно после этого волна разбоев в Кохтла-Ярве прекратилась.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, человек, который совершает разбои и кражи в отношении слабо защищенных лиц преклонного возраста, а также лиц в состоянии беспомощности должен быть на длительное время изолирован от общества.

Суд удовлетворил также гражданские иски потерпевших на общую сумму 1404 евро и 20 центов.

Приговор суда можно обжаловать в течение 15 дней.