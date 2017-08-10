Суд признал виновным мужчину, делавшего звонки о ложной угрозе взрыва

В среду Харьюский уездный суд признал виновным в грубом нарушении общественного порядка 31-летнего Танеля, который сделал в понедельник несколько звонков о том, что в автобусном терминале Виру и в D-терминале Таллиннского порта заложены бомбы, сообщает Пыхьяская префектура.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 7 августа около 23:25 часов Танель два раза позвонил в Центр тревоги и сообщил, что в автобусном терминале Виру и D-терминале Таллиннского порта заложена бомба. На оба сообщения отреагировали полицейские, саперы, спасатели, скорая помощь и охранная служба порта. Примерно к 00:50 было выяснено, что реальной угрозы нет.

Во вторник утром полицейские Пыхьяской префектуры задержали в Харьюмаа 31-летнего Танеля, которого вчера суд признал виновным в грубом нарушении общественного порядка.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Майги Симсон, досудебное производство удалось провести быстро. "Суд установил вину подозреваемого и вынес в качестве наказание тюремное заключение сроком в шесть месяцев. Наказание не будет полностью приведено к исполнению, если мужчина не совершит в течение двух лет умышленно новое преступление", — сказала прокурор.

Также во время испытательного срока осужденный должен будет подчиняться контролю за поведением, должен будет отказаться от употребления алкоголя, участвовать в социальной программе, назначенной ему чиновником по уголовному надзору, и пройти курс лечения от алкогольной зависимости. Кроме того, Танель должен будет уплатить в госказну 352,50 евро денежного принуждения.

"Вероятно именно вследствие чрезмерного употребления алкоголя у обвиняемого возникли мысли сделать эти телефонные звонки", — добавила Симсон.

"Произошедшие в Европе террористические атаки оказали влияние и на наше общество. Поэтому делать такие звонки — это крайне безответственный поступок", — сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Марти Магнус. "Очень важно быстро задержать человека, делающего такие звонки, и выяснить, существует ли реальная опасность. Люди, делающие такой звонок, до судебного заседания могут до конца не осознавать, что один звонок может привести к уголовному наказанию".

Досудебное производство провела Пыхьяская префектура, ведением уголовного производства руководила Пыхьяская окружная прокуратура.