Коллегия окружного суда приняла решение, что Пярнуский уездный суд оценил собранные доказательства однобоко, и, таким образом, пришел к неверным выводам: что обвиняемый сам спровоцировал конфликт.
Напомним, как развивались события.
21 марта 2016 года утром прокурор ходатайствовал о взятии под стражу 20-летнего Фредди, которого подозревали в убийстве мужчины у ночного клуба в Пайде. Суд удовлетворил эту просьбу.
В ночь на 20 марта в увеселительном заведении в Пайде острым предметом были ранены двое мужчин, один из них — 28-летний отец семейства — позже скончался в больнице. В качестве подозреваемого был задержан 20-летний Фредди.
По данным Delfi, он неоднократно наказывался в уголовном порядке. В частности, за преступления против собственности, а также за насилия.
Фредди ранее уже отбывал срок. Изначально ему был назначен испытательный срок, однако он совершил очередные преступления и был отправлен за решетку. Фредди проходил соцпрограммы, в том числе собеседование с психологом.