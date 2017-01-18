Таллиннский окружной суд отменил решение Пярнуского уездного суда и признал Фредди Леппянена, приговоренного к шести годам тюрьмы за поножовщину в Пайде, невиновным. Также, по решению суда, Леппянена следовало незамедлительно освободить в зале суда.

Коллегия окружного суда приняла решение, что Пярнуский уездный суд оценил собранные доказательства однобоко, и, таким образом, пришел к неверным выводам: что обвиняемый сам спровоцировал конфликт.

Напомним, как развивались события.

21 марта 2016 года утром прокурор ходатайствовал о взятии под стражу 20-летнего Фредди, которого подозревали в убийстве мужчины у ночного клуба в Пайде. Суд удовлетворил эту просьбу.

В ночь на 20 марта в увеселительном заведении в Пайде острым предметом были ранены двое мужчин, один из них — 28-летний отец семейства — позже скончался в больнице. В качестве подозреваемого был задержан 20-летний Фредди.

По данным Delfi, он неоднократно наказывался в уголовном порядке. В частности, за преступления против собственности, а также за насилия.

Фредди ранее уже отбывал срок. Изначально ему был назначен испытательный срок, однако он совершил очередные преступления и был отправлен за решетку. Фредди проходил соцпрограммы, в том числе собеседование с психологом.