Суд признал отца виновным в смерти сына под колесами его трактора

В октябре 2016 года в Вильяндимаа случилось ДТП, в результате которого скончался попавший под трактор 12-летний мальчик. В его смерти суд признал виновным отца, управлявшего трактором.

Тартуский уездный суд в рамках соглашения признал виновным 34-летнего мужчину в причинении смерти по неосторожности, так как 9 октября 2016 года он позволил своему 12-летнему сыну управлять незарегистрированным трактором Т-20.

Согласно обвинению, отец дал сыну управлять трактором, а он потерял управление, и трактор начал съезжать с дороги. В это время отец и сын выпрыгнули из него. Трактор съехал в канаву и перевернулся на бок, придавив мальчика.

Мужчину также признали виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в систематическом вождении транспортного средства без водительских прав.

Суд приговорил его к году и трем месяцам тюремного заключения. Вместе с полученным ранее приговором, ему придется понести наказание длиной в году, пять месяцев и 28 дней, которое было заменено на 538 часов общественных работ. Общественные работы мужчина должен выполнить в течение двух лет с момента вступления приговора в силу.

Он также обязан выплатить 972 евро производственных расходов.