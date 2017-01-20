19 января Вируский Уездный суд признал 56-летнего Михаила Ширяева виновным в попытке убийства и приговорил его к 8 годам тюремного заключения.

Вируская окружная прокуратура предъявила Михаилу Ширяеву обвинение в том, что он ударил инструментом, напоминающим молоток, по голове 54-летнего мужчину.

Это произошло 5 августа 2016 года около гаража во дворе дома по улице Мыйза теэ в Кохтла-Ярве.

После этого пострадавший отправился в свой дом, однако Ширяев преследовал мужчину и неоднократно пытался ударить его по голове еще раз. Пострадавшему удалось зайти в дом и позвать на помощь сына.

Сын пострадавшего вызвал полицию и скорую помощь. Обвиняемый ранее не наказывался в уголовном порядке.

Представлявший обвинение прокурор Вируской окружной прокуратуры Ирина Каро довольна назначенным обвиняемому наказанием. ”За совершение каждого тяжкого преступления должно назначаться строгое наказание”, — сказала Каро. Началом отбытия наказания считается 5 августа 2016.