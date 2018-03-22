Суд принял решение о взятии под стражу лжемаклера

21 марта Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуры принял решение о взятии под стражу 52-летней женщины, которую есть основание подозревать в мошенничестве.

Следователи службы криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали 19 марта 52-летнюю женщину, которая подозревается в неоднократных случаях мошенничества в крупных размерах. Женщина не имела до этого наказаний в уголовном порядке, сообщает пресс-служба полиции.

Собранные в ходе предварительного следствия данные указывают на то, что женщина, представлявшаяся маклером, с целью наживы публиковала в интернете объявления о продаже квартир, вызывала интерес к покупке, создавая неверное представление о том, что квартира готова к продаже и есть намерения продать квартиру, а также убеждала людей, проявивших интерес к покупке квартиры, делать предоплату в крупных суммах и, в основном, наличными.

"По имеющимся сейчас результатам предварительного следствия есть основание полагать, что при заключении договоров о бронировании, у женщины не было намерения выполнять предусмотренные договором обязательства. Денежные средства, полученные от пострадавших, женщина использовала для личных целей, она не бронировала время для заключения сделок у нотариуса, и, не смотря на требования пострадавших, деньги не возвращала. Также женщине предъявлено подозрение в том, что она оформляла от имени пострадавших договоры о получении быстрых кредитов, используя для этого полученные обманным путем документы для доступа к интернет-банку", — сказала старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Кати Майтсе-Пяркна.

Согласно собранным данным, преступления были совершены в период с 2015 года до конца февраля 2018 года, сумма причиненного ущерба составляет 211 355 евро. На данный момент в этом деле есть 13 пострадавших. Сейчас есть основание полагать, что женщина использовала для совершения мошенничества паевое общество, единственным владельцем и членом правления которого она является.

"Материалы уголовного дела указывают на то, что подозреваемая уже годами получает постоянный доход путем выманивания значительных сумм денег преступным путем. Прокуратура считает, что находясь на свободе, велика вероятность того, что женщина продолжит совершать преступления", — разъяснила старший прокурор причины ходатайства о взятии женщины под стражу.

Суд ознакомился с представленными данными и выдал разрешение на взятие женщины под стражу.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт говорит, что на рынке недвижимости должно действовать то же правило, что и на бирже. „Никогда не ставьте на кон больше, чем вы готовы потерять. Часто люди покупают квартиры на последние сбережения. Принимая такие важные решения, надо действовать продуманно и думать о том, как себя защитить. Никогда не надо делать предоплаты или плату за бронирование наличными — следует предпочесть банковские переводы и переводить деньги на счет призванных фирм недвижимости или на депозитный счет нотариуса. Также следует убедиться в том, что договор о бронировании заключается между владельцем и покупателем, а не между маклером и покупателем", — советует Кельт.

По словам Кельта, покупателям всегда следует ознакомиться с приобретаемым жильем на месте. „Это поможет защитить себя от лжемаклеров, у которых на самом деле нет права выставлять конкретную недвижимость на продажу. Также следует проверить в открытых источниках информацию о маклере, квартире и ее владельце, чтобы не стать жертвой мошенничества. Покупка квартиры — это серьезный шаг и при принятии решений не стоит торопиться", — добавил Кельт.