Суд приговорил велосипедного вора к трем годам тюрьмы

Тартуский уездный суд приговорил мужчину к трем годам реального лишения свободы за кражу нескольких велосипедов, которую он совершил в течение нескольких дней после освобождения из тюрьмы за аналогичное преступление.

Суд признал Индрека виновным в трех эпизодах кражи велосипедов и приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы, но реальный тюремный срок был сокращен на одну треть в рамках ускоренного судопроизводства, передает rus.err.ee.

Индрек, ранее неоднократно судимый за кражи велосипедов, вышел из тюрьмы в середине августа прошлого года, но уже в первые дни после освобождения он взялся за старое, украв два велосипеда с общественных стоянок 19 и 22 августа, а также один велосипед из подвала многоквартирного дома 27 августа.

Ему удалось продать первые два велосипеда примерно за 100 евро, но при попытке продать третий украденный велосипед у покупателя возникли подозрения и он обратился в полицию. После этого полиция задержала Индрека с украденным велосипедом, а спустя два дня он был арестован по запросу прокуратуры.