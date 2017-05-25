Суд приговорил угрожавшего поджечь жену беженца к реальному тюремному сроку

Пярнуский уездный суд в четверг приговорил к реальному лишению свободы сирийского беженца, который угрожал поджечь свою жену и совершал над ней акты насилия, сообщает rus.err.ee.

27-летний Самер Хтаб приговорен к трем годам лишения свободы, из которых ему реально придется отсидеть в тюрьме один год. Остальные два года он получил условно с трехлетним испытательным сроком, сообщил в четверг новостной портал ERR.

Суд также запретил Хтабу в течение трех лет приближаться к своей супруге.