23.03.2017, 14:07

Суд приговорил рэпера Beebilõust к тюремному заключению


rus.delfi.ee
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FoRevo 2015
BeebilõustFoto: Photographer: Marianne Ubaleht

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным Андруса Элбинга, более известного как рэпер Beebilõust, в вооруженном ограблении магазина и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, из которых реально ему предстоит отсидеть три месяца.

Остальное наказание — условно с испытательным сроком в три года, во время которых мужчина не должен употреблять алкоголь и наркотики и должен участовать в социальной программе, пишет ERR.

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