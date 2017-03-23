Суд приговорил рэпера Beebilõust к тюремному заключению

Beebilõust Foto: Photographer: Marianne Ubaleht

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным Андруса Элбинга, более известного как рэпер Beebilõust, в вооруженном ограблении магазина и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, из которых реально ему предстоит отсидеть три месяца.