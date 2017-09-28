Суд приговорил к тюремному заключению мужчину, обещавшего дать взятку полицейскому

Вчера, 27 сентября Вируский Уездный суд в рамках ускоренного согласительного производства признал гражданина Молдовы виновным в обещании взятки и назначил ему в качестве наказания 8 месяцев тюремного заключения, из которых немедленному отбытию подлежит 1 месяц. Оставшуюся часть тюремного заключения ему назначили с тремя годами испытательного срока.

В качестве дополнительного наказания применить в отношении него высылку из Эстонской Республики с запретом на въезд сроком на 5 лет. Также ему следует оплатить расходы на производство в сумме 352 евро, сообщает Вируская окружная прокуратура.

Согласно обвинению, 41-летний гражданин Молдовы устно предложил 26 сентября в 10.40 в поезде Москва-Таллинн, при пересечении границы Европейского Союза, въезжая на территорию Эстонии, осуществляющему контроль документов сотруднику Идаской префектуры Нарвского погранпункта 100 евро, за то, чтобы сотрудник полиции, не задавая дополнительных вопросов, пропустил его на территорию Шенгена.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой люди должны осознавать, что обещание взятки является также наказуемым деянием, так как ее целью является склонение чиновника к незаконному действию.

По словам руководителя пограничного бюро Идаской префектуры Индрека Пюви охрана внешней границы обеспечивает безопасность всей Европы.

"При въезде на территорию Шенгена существуют определенные правила, которые следует соблюдать. Въезжая в Европу у людей должны быть с собой все необходимые документы и цель поездки должна соответствовать выданной визе. Пограничники относятся к контролю на границе очень серьезно и в качестве альтернативы предложение взятки неприемлемо”, — добавил Пюви.

Приговор суда не вступил в силу.