Суд приговорил к максимальному тюремному заключению насильника 17-летней девушки

Вчера, 16 марта, Вируский Уездный суд признал Андрея Юганова (35) виновным в изнасиловании, которое было совершено в отношении лица, не достигшем 18 лет.

Юганов ранее уже совершал изнасилование. Суд присудил ему максимальное наказание и приговорил его к 15 годам тюремного заключения.

К присужденному наказанию присоединили назначенное ему приговором Вируского Уездного суда от 09.04.2014 наказание 2 года и 6 месяцев тюремного заключения. По совокупности наказание Юганову составило 17 лет и 6 месяцев тюремного заключения.

Началом отбытия наказания считать с момента задержания Юганова с 16 октября 2015 года.

Согласно обвинению, поздно вечером 3 октября 2015 года 33-летний мужчина напал на бульваре Эстония в Кохтла-Ярве на 17-летнюю девушку, заставил ее отойти в сторонку и затем он ее изнасиловал.

”Лица, совершившие тяжкие сексуальные преступления должны быть изолированы от общества”, — сказал окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Ольга Дороган.

Вируский Уездный суд рассматривал уголовное дело в общем порядке на закрытом заседании.