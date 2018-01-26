Суд приговорил 64-летнюю женщину к условному сроку за попытку дать взятку

Пярнуский уездный суд признал 64-летнюю жительницу Пайде Людмилу виновной в предложении взятки сотруднику авторегистра Департамента шоссейных дорог (ARK). Женщина получила 6 месяцев условного срока в качестве наказания.

Согласно обвинению, 6 апреля 2017 года во время сдачи экзамена по вождению на категорию прав В Людмила предложила экзаменатору взятку. Она сказала ему, что готова заплатить за удачную сдачу экзамена и предложила экзаменатору конверт. Сотрудник ARK от взятки отказался.

Реальный срок женщине отсидеть не придется, если она в течение года не совершит больше преступлений. Также ей придется оплатить 886 евро производственных издержек — по 73 евро в месяц.