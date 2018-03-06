06.03.2018, 16:00

Суд приговорил 31-летнего мужчину к условному сроку за растление 13-летней девочки


rus.delfi.ee
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Суд приговорил 31-летнего мужчину к условному сроку за растление 13-летней девочки
Foto: Jaanus Lensment

Харьюский уездный суд сегодня приговорил к условному заключению сроком на полтора года гражданина Египта Эбрахима за склонение к сексу 13-летнюю девочку.


Приговор не подлежит исполнению в случае, если Эбрахим в течение трех лет нового преступления.

Поскольку Эбрахим купил обратный билет в Египет, за его поведением наблюдать не станут.

31-летнего гражданина Египта обвинили в том, что он в интернете на портале общался с 13-летней девочкой на сексуальные темы, посылал фото порнографического содержания, изъявлял желание встретиться с девочкой и вступить с ней в половую связь.

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