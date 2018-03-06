Суд приговорил 31-летнего мужчину к условному сроку за растление 13-летней девочки

Харьюский уездный суд сегодня приговорил к условному заключению сроком на полтора года гражданина Египта Эбрахима за склонение к сексу 13-летнюю девочку.



Приговор не подлежит исполнению в случае, если Эбрахим в течение трех лет нового преступления.

Поскольку Эбрахим купил обратный билет в Египет, за его поведением наблюдать не станут.

31-летнего гражданина Египта обвинили в том, что он в интернете на портале общался с 13-летней девочкой на сексуальные темы, посылал фото порнографического содержания, изъявлял желание встретиться с девочкой и вступить с ней в половую связь.