16.10.2018, 14:10

Суд отправил за решетку мужчину, который избивал жену и сексуально домогался ребенка

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rus.delfi.ee
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Veiko Männik'u kohtuasi
Veiko Männik'u kohtuasiFoto: Ekspress Meedia

Пярнуский уездный суд сегодня признал Вейко Мянника виновным в нескольких преступлениях.

За неоднократное ненадлежащее физическое обращение с его супругой суд назначил Мяннику наказание в виде 2 лет и 8 месяцев тюремного заключения. Суд также признал Мянника виновным в ненадлежащем сексуальном обращении с лицом младше 18 лет и назначил наказание в виде 3 лет тюремного заключения. По совокупности суд назначил наказание в виде 4 лет тюремного заключения.

Суд посчитал, что предъявленные лицу обвинения обоснованы и они нашли в суде подтверждение.

Поскольку у Мянника ранее не отбыто наказание по решению Пярнуского уездного суда от 30.03.2015 в виде 1 года и 6 месяцев тюремного заключения, суд присовокупил его к назначенному сегодня наказанию.

В общей сложности суд назначил Мяннику 5 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Мужчина находится под стражей с 01.11.2017.

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Суд взыскал процессуальные расходы в общей сумме 7125,28 евро. Приговор можно обжаловать, подав уведомление об апелляции в Пярнуский уездный суд в течение 7 дней.

Вейко Мянник за свою жизнь представал перед судом пять раз, также он несколько раз отбывал свое наказание в тюрьме. Его деяния зачастую были достаточно ужасными, чтобы суд для защиты жертв должен был обсуждать их за закрытыми дверями. В последние два раза он был наказан, например, за изнасилование, лишение жертвы свободы и размахивание оружием в общественном месте. В то время, когда он как раз не был в тюрьме, мужчина интересным образом работал, например, заведующим христианского исправительного дома.

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