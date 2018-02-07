Суд отправил алководителей за решетку и в течение испытательного срока запретил употреблять алкоголь

На прошлой неделе Вируский уездный суд назначил наказания четверым водителям, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

47-летнему Сергею суд назначил в качестве наказания 1 год тюремного заключения, из которого к немедленному отбытию подлежит 3 месяца тюремного заключения. Остальные 9 месяцев суд постановил не обращать к исполнению, если Сергей в течении полуторалетнего испытательного срока не совершит нового умышленного преступления. В качестве дополнительного наказания суд лишил Сергея права на управление транспортным средством сроком на 1 год.

34-летнему Александру суд в качестве наказания назначил 1 год тюремного заключения, из которого к немедленному отбытию подлежит 1 месяц тюремного заключения, остальные 11 месяцев суд постановил не обращать к исполнению, если Александр в течении полуторалетнего испытательного срока не совершит нового умышленного преступления. В качестве дополнительного наказания суд лишил и Александра права на управление транспортным средством сроком на 1 год.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, и Сергей, и Александр должны выполнять в течение испытательного срока назначенные им контрольные требования. ”Одним из требований является то, что в течение испытательного срока лицам запрещено употреблять алкоголь, а также они должны принимать участие в социальной программе”, — пояснила прокурор Софья Христофорова.

Ранее и Сергей, и Александр уже наказывались в уголовном порядке за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

26-летнему Егору суд назначил в качестве наказания 4 месяца тюремного заключения условно с 1 годом и 8 месяцами испытательного срока и лишил его права на управление транспортным средством на 5 месяцев.

На прошлой неделе и 59-летний Станислав был признан виновным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и ему в качестве наказания суд присудил денежное взыскание в размере 700 евро, а также лишил его права на управление сроком на 3 месяца.

Ранее ни Егор, ни Станислав не наказывались в уголовном порядке.

”К сожалению, на некоторых невозможно воздействовать иным способом, кроме как изолировать их от общества и лишить их возможности сесть за руль. Каждый водитель должен понимать, что в его руках, не только его жизнь, но и жизнь и здоровье других участников дорожного движения, именно поэтому столь безответственное поведение не может оставаться безнаказанным”, — пояснила Христофорова.