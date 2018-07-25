25.07.2018, 15:37

Суд отказал стрелявшему в центре Таллинна Таави Сынаялгу в освобождении

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rus.delfi.ee
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Суд отказал стрелявшему в центре Таллинна Таави Сынаялгу в освобождении
Tallinna RingkonnakohusFoto: Andres Putting

На сегодняшнем заседании Таллиннский окружной суд не удовлетворил апелляцию защиты Таави Сынаялга, устроившего стрельбу на Пярнуском шоссе в Таллинне, на решение уездного суда и ходатайство об освобождении из-под стражи или заменой ареста залогом.

Решением Харьюского уездного суда Сынаялг был заключен под стражу 2 июля на два месяца, то есть до 30 августа.

30 июня в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба. 34-летний Таави Сынаялг ранил в руку 26-летнего мужчину.

"Собранные данные указывают на то, что возле бара между компаниями произошла перепалка, которая вылилась в двусторонний физический конфликт. В определенный момент 34-летни мужчина принес из автомобиля зарегистрированный на его имя пистолет Sig Sauer и выстрелили в пострадавшего. Также он навел оружие на стоявших перед баром людей, которые были испуганы и шокированы происходящим. Часть из них спряталась за находившимися поблизости машинами, часть отбежала подальше. Полиция задержала подозреваемого в преступлении. На основании собранных данных можно сказать, что подозреваемый во время совершения преступления мог находиться в состоянии наркотического опьянения, но точно можно будет сказать после проведения экспертизы”, — сказала прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Киви.

Отмечается, что у открывшего огонь мужчины есть действующее разрешение на огнестрельное оружие.

Детали происшествия будут установлены в ходе расследования.

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