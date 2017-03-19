Суд отказал серийному убийце Юрию Устименко в возможности перевода в российскую тюрьму

Тартуский административный суд посчитал законным решение Министерства юстиции, согласно которому отбывающему в Эстонии пожизненное тюремное заключение серийному убийце Юрию Устименко было отказано в переводе в российскую тюрьму, сообщила пресс-секретарь Тартуского административного суда Криста Тамм, отметив, что соответствующее решение суд вынес в пятницу.

В своей жалобе 35-летний Устименко требовал признать незаконным приказ министра юстиции Урмаса Рейнсалу от 18 мая 2016 года, согласно которому ходатайство заключенного о переводе в российскую тюрьму было отклонено, передает rus.err.ee.

По оценке административного суда, решение Минюста находится в соответствии как с Европейской конвенцией о передаче осужденных лиц, так и с эстонским законодательством: "Нет оснований сомневаться в законности оспариваемого решения".

"Причина моего отказа была однозначной: согласно российскому законодательству, Устименко как минимум в теории может получить более легкую возможность выйти на свободу", — объяснял ранее министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Ходатайство, в котором он выразил желание продолжить отбывать наказания в российских пенитенциарных учреждениях, Юрий Устименко подал в Минюст в феврале прошлого года — в заявлении он просил о том, чтобы Эстонии направила его просьбу российской стороне, но Рейнсалу ответил преступнику отказом.