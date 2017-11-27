Суд отказал серийному насильнику в досрочном освобождении

Сегодня Харьюский уездный суд отказал отбывающему восьмилетний срок за изнасилование четырех женщин Ээро Песуру в досрочном освобождении.

На самом деле Песуру был назначен 12-летний срок, но учитывая сокращенное делопроизводство, треть была была списана.

Согласно обвинению, Ээро изнасиловал четырех женщин в период с 2009 по 2011 год в Таллинне и Харьюском уезде, в том числе двух женщин мужчина изнасиловал 18 марта 2011 года поздно вечером в окрестностях кинотеатра "Космос" в центре Таллинна.