Суд отказал госизменнику Херману Симму в досрочном освобождении

Тартуский уездный суд решил досрочно не освобождать Хермана Симма, приговоренного к тюремному заключению за государственную измену.

Суд посчитал, что в интересах защиты правопорядка и общих превентивных мер Хермана Симма нельзя освобождать досрочно, хотя возможность совершения им новых преступлений мала.

Хотя секретная информация, которой может располагать Симм, была получена им давно, и скорее всего, больше не представляет интереса для зарубежной разведки, остается небольшая возможность, что Симм решит ее снова продать.

Нужно помнить, что Симм совершил чрезвычайно тяжелое преступление — продавал России секретную информацию в течение более 10 лет, а наказание за государственную измену равно наказанию за убийство.

Симм был арестован 21 сентября 2008 года. Харьюский уездный суд признал его виновным в госизмене и передаче секретной информации российской разведке. В рамках процедуры соглашения его приговорили к 12 годам и шести месяцам тюремного заключения,срок истекает 18 марта 2021 года.

По данным КаПо, Херман Симм передал службе внешней разведки (СВР) России по меньшей мере 3294 секретных документа госучреждений Эстонии.

Согласно результатам следствия, Симм в течение 13 лет передавал агентам российской внешней разведки служебные и секретные документы Эстонии, связанные со вступлением этой страны в военные структуры НАТО и системой безопасности НАТО в регионе Балтийского моря.