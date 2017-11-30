Суд оправдал постоянно превышавшего скорость полицейского, который сбил насмерть человека в Тарту

Два года назад полицейский микроавтобус с включенными мигалками сбил 20-летнего Райна в центре Тарту. Суд постановил, что это был несчастный случай, в котором никто не виноват. Как выяснилось, сбивший молодого человека полицейский еще два раза был задержан за превышение скорости и в итоге был вынужден уйти из полиции.

Учившийся в Таллинне 20-летний Райн приехал 20 ноября в Тарту и пошел на встречу с бывшими одноклассниками. Как показал экспертиза, Райн и его друг Хенри пили алкоголь, но уровень опьянения был небольшой. 21 ноября около 5 часов утра они направлялись домой, когда их на скорости 120 км/ч сбил полицейский микроавтобус.

Молодые люди видели приближавшийся автомобиль, но сирена не работала, мигалки они не заметили и не определили его высокую скорость. В итоге Хенри получил удар сзади, а Райн погиб под колесами автомобиля.

Микроавтобус ехал в центр города, откуда в то время поступило два вызова. Один из них касался драки в ночном клубе с участием пьяных посетителей. При втором полиции сообщили, что на улице Юликооли один мужчина угрожал другому похожим на оружие предметом.

Как позже выяснилось 25-летний Игорь, находившийся тогда за рулем, за свою короткую карьеру полицейского уже стал виновником трех ДТП при исполнении, двое из которых были связаны с превышением скорости.

В итоге суд постановил, что молодые люди появились на пешеходном переходе внезапно, и у полицейского не было возможности избежать столкновения. По словам прокурора, предыдущие ДТП и езда без сирены ни на что не влияют.

Несмотря на протест родственников погибшего, Тартуский окружной суд постановил — виновных нет.

После ДТП 2015 года Игорь продолжил службу в полицейском патруле, но уже не в роли водителя. Позднее он был два раза задержан за превышение скорости на личном автомобиле.

13 мая этого года он ехал в пригороде Тарту на скорости около 100 км/ч, тем самым превысив допустимую скорость почти на 50 км. В качестве наказания он получил штраф в 576 евро и перевод по службе в вытрезвитель.

Всего через два месяца, в июле, он был задержан в волости Луунья за превышение скорости более чем на 25 км. Мужчину ждали 100 евро штрафа, лишение водительских прав на два месяца и отстранение от полицейской службы.