Суд оправдал обвинявшегося в производстве детской порнографии писателя Каура Кендера

В Харьюском уездном суде состоялось очередное заседание по делу писателя Каура Кендера, обвиняемого в производстве детской порнографии.

Сегодня суд постановил, что Кендер не виновен. Судебные издержки в размере 35 000 евро возместит государство.

В конце декабря 2014 года полиция начала уголовное расследование в связи с опубликованной на сайте nihilist.fm заметкой Кендера.

Текст писателя под заголовком Untitled-12 состоял из детального описания половой связи между мужчиной и детьми, действующая при Министерстве культуры комиссия оценила текст как порнографический. Сам Кендер определил написанное как ужасы.

"Это такой текст, который написан для того, чтобы сломать голову читателя изнутри, чтобы уничтожить любую возможность для возбуждения, чтобы сделать порнографию отвратительной", — пояснил он.

Пенитенциарный кодекс предусматривает за изготовление детской порнографии денежный штраф или тюремное заключение до трех лет.

Адвокат Кендера Пауль Керес сказал, что для него решение суда не стало неожиданностью. Несмотря на то, что прокурор намерен его обжаловать, адвокат считает, что и суды высших инстанций могут оправдать Кендера. Сам же Кендер ожидал обвининительного приговора, поэтому сегодняшнее решение суда вызвало у него шквал эмоций. "Существенно лучше себя чувствую, чем последние два с половиной года", — сказал он после оглашения приговора.



При вынесении приговора суд помимо прочего принял во внимания оценку семиотика, согласно которой "Untitled 12" не является порнографическим произведением.