30.01.2018, 12:51

Суд не сжалился над осужденным за педофилию Хансоном и оставил его за решеткой

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rus.delfi.ee
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Kaur Hanson
Kaur HansonFoto: Tiit Blaat

Харьюский уездный суд не удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении отбывающего наказание за педофилию экс-генсека союза родителей и экс-члена IRL Каура Хансона (48).

9 декабря 2009 года Хансон был приговорен за длившиеся годами изнасилования мальчиков и изготовление детского порно к 15 годам тюрьмы, которые в рамках укороченного производства были сокращены на треть.

Суд неоднократно взвешивал возможность его досрочного освобождения, но каждый раз выносил отрицательное решение.

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