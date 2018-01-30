Суд не сжалился над осужденным за педофилию Хансоном и оставил его за решеткой

Харьюский уездный суд не удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении отбывающего наказание за педофилию экс-генсека союза родителей и экс-члена IRL Каура Хансона (48).

9 декабря 2009 года Хансон был приговорен за длившиеся годами изнасилования мальчиков и изготовление детского порно к 15 годам тюрьмы, которые в рамках укороченного производства были сокращены на треть.

Суд неоднократно взвешивал возможность его досрочного освобождения, но каждый раз выносил отрицательное решение.