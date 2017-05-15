Суд не освободил бывшего дзюдоиста Индрека Пертельсона от долгов

На прошлой неделе Харьюский уездный суд обсуждал возможность окончания банкротства двукратного бронзового призера олимпиады дзюдоиста и экс-руководителя спортивного клуба Arigato Индрека Пертельсона.

Это означало бы освобождение Пертельсона от долговых обязательств, но Харьюский уездный суд вынес сегодня постановление, которым прекратил процесс освобождения его от долгов и отказался освобождать его от оставшихся невыполненными в ходе банкротного производства обязательств.

В течение 15 дней можно подать жалобу в Таллиннский оркужной суд.

Напомним, что 21 мая 2013 года Харьюский уездный суд признал Индрека Пертельсона виновным в экономических преступлениях, связанных с деятельностью фирмы AS Haabersti Perespordikeskus, и приговорил его к условному тюремному заключению на один год с трехлетним испытательным сроком.

Суд признал 42-летнего Пертельсона виновным в том, что он нарушил запрет заниматься бизнесом, не исполнял обязательств по оформлению банкротного заявления, сознательно нарушал правила оформления бухгалтерских документов, а также не созвал предусмотренное уставом общее собрание акционеров, передает rus.err.ee.

Суд также признал второго обвиняемого по этому делу, 33-летнего Маргуса Динченко, виновным в тех же преступлениях, кроме запрета заниматься бизнесом, и назначил ему в качестве наказания денежный штраф в размере 150 дневных ставок заработной платы, или 5670 евро, из которых 1000 евро следует заплатить сразу, а оставшаяся часть штрафа назначена условно с трехлетним испытательным сроком.

На судебном процессе бывшие члены правления AS Haabersti Perespordikeskus Пертельсон и Динченко не признали себя виновными в экономических преступлениях.

Финансовые проблемы у фирмы AS Haabersti Perespordikeskus начались еще в 2008 году, в результате чего суд вынес решение о банкротстве компании, а в октябре 2009 банкротом стал и глава спортклуба Индрек Пертельсон, задолжавший 15 разным кредиторам около 16 миллионов крон.