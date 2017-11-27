Суд не освободил Ассара Паулуса досрочно из тюрьмы

Сегодня Вируский уездный не удовлетворил ходатайство Ассара Паулуса об условно-досрочном освобождении из тюрьмы.

Ассар Паулус (55) отбывает семилетний срок и считается одним из самых влиятельных лидеров преступного мира Эстонии.

За досрочное освобождение Ассара Паулуса выступила не только защита, Кюллике Намм и Артур Пярноя, но и прокуратура. Прокурор считает, что в испытательный срок Паулус мог бы находиться под контролем криминального надзора, обеспечиваемого устройством электронного слежения.

Между тем, по мнению Вируской тюрьмы, где содержится Паулус, риск того, что он совершит новые правонарушения закона высок — 12-18 процентов.

Сам Ассар Паулус в рамках предоставленного ему слова жаловался на здоровье, пообещал быть хорошим примером для своего 11-летнего сына, но первым делом сказал, что тюрьма сделала его лучше.

В начале сентября 2016 года в ходе согласительного производства Паулус получил семь лет лишения свободы, не желая участвовать в процессе, который обещал затянуться на годы. На соглашение с прокуратурой пошли также 12 его сообщников.

Согласно материалам обвинения, начиная с 2006 года, Ассар Паулус (55) руководил организованной преступной группировкой, чья деятельность была направлена на получение прибыли за счет наркопреступлений, рэкета, экономических преступлений и преступлений против личности. Сторона обвинения утверждала, что Паулус отдавал членам ОПГ распоряжения, распределял обязанности, давал инструкции и затем занимался дележом полученной прибыли. Преступная группировка имела разветвленную систему управления, подструктуры ОПГ делились по территориальному признаку.

Согласно обвинению, для легализации преступной деятельности Паулус использовал коммерческие предприятия.