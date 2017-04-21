Суд наказал мчавшегося со скоростью 150 км/ч водителя без прав 20 сутками ареста

Сегодня полиция ходатайствовала об аресте задержанного в ходе дорожной толоки водителя, существенно нарушившего скоростной режим и не имевшего права на управление моторно-транспортным средством, и суд отправил мужчину на 20 дней в арестный дом.

Все началось в среду, когда полиция измеряла скорость на шоссе Ильматсалу в Тартумаа, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. В полдень стражи правопорядка зафиксировали, что приближающийся автомобиль Audi A6 едет со скоростью примерно 150 км/ч. Водитель авто — 24-летний Йозеп — был задержан. При проверке выяснилось, что у него отсутствует водительское удостоверение.

Сегодня мужчина сказал в суде, что он сознательно взял на себя риск в надежде, что не попадется. Он утверждает, что спешил в детский сад, куда к обеду должен был доставить детям еду. Суд наказал его 20 сутками ареста.

”Беспокойство о том, чтобы маленькие дети были сыты и чтобы у них было хорошее настроение, очень благородно, но ни одно благое деяние нельзя совершать за счет безопасности других людей. Три недели ареста — достаточное время, чтобы Йозеп смог сделать из своего поведения выводы прежде, чем это плачевно для кого-либо закончится”, — сказал в суде представитель полиции Валло Тынувере.