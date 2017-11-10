Суд над обвиняемым в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки продолжится в марте

В Вильяндиском доме Тартуского уездного суда сегодня состоялось предварительное заседание по делу 22-летнего Тайро Поопуу, который обвиняется в преднамеренном убийстве 17-летней девушки 10 июня этого года в Вильяндимаа.

Учитывая ходатайства и позиции сторон, суд посчитал обоснованным объявить судебное заседание полностью закрытым в интересах потерпевшей и для защиты частной жизни обвиняемого. Оглашение судебного решения будет открытым.

Рассмотрение судебного дела по существу начнется по согласованию со сторонами 1 марта следующего года. Судебные прения по сегодняшнему графику запланированы на 19 марта.

Суд сегодня оставил без изменений примененный к обвиняемому арест до вынесения решения по уголовному делу.

Сегодня в Вильяндиском доме суда предстал перед судом 22-летний мужчина, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки. Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинение в убийстве 22-летнему молодому человеку, который подозревался в том, что 10 июня этого года убил 17-летнюю девушку.

Согласно обвинению, молодой человек, которому сейчас 22 года, 10 июня около полуночи пригласил на свидание знакомую 17-летнюю девушку. Вместе они поехали к месту отдыха у Вильяндиского озера, где молодой человек напал на девушку и изнасиловал ее.

Также, согласно обвинению, он в процессе стал душить ее, схватив рукой за горло, пока девушка не умерла. Обвинение утверждает, что он совершил удушение с целью облегчить изнасилование и впоследствии его скрыть, поэтому обвиняемый совершил преднамеренное убийство — то есть убийство с целью сокрытия и облегчения совершения преступления.