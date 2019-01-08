08.01.2019, 18:20

Суд конфисковал автомобиль водителя, который неоднократно садился за руль без прав


rus.delfi.ee
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Суд конфисковал автомобиль водителя, который неоднократно садился за руль без прав
Politsei foto

5 января полицейские Нарвского отделения полиции задержали автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 21-летний мужчина, у которого нет права на управление транспортным средством. Так как этот мужчина и ранее наказывался за подобные деяния, полиция ходатайствовала в Вируском уездном суде о конфискации автомобиля.

Полицейские Нарвского отделения полиции задержали автомобиль Volkswagen в час ночи 5 января на дороге Силламяэ-Вийвиконна. Управлявший автомобилем 21-летний молодой человек, у которого нет права на управление автомобилем, объяснил свои действия тем, что он ехал в магазин и на дачу, чтобы проверить, все ли в порядке. Водитель был трезв. Так как молодой человек и ранее наказывался за подобные деяния, полиция ходатайствовала в суде о конфискации транспортного средства. Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство полиции о конфискации автомобиля в тот же день, также в качестве наказания суд назначил водителю восемь дней ареста.

„Суд посчитал необходимым конфисковать автомобиль, на котором было совершено правонарушение, так как на этом автомобиле правонарушения совершались уже неоднократно. Денежный штраф, назначенный водителю за прошлое нарушение, не оказал должного влияния. Поэтому суд конфисковал транспортное средство, чтобы избежать совершения новых нарушений", — пояснила судья Вируского уездного суда Астрид Аси.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин добавил, что у признанного виновным молодого человека никогда не было права на управление автомобилем.

„У такого водителя нет ни необходимых теоретических знаний, ни достаточного опыта. Дорожные условия в ту ночь были очень плохие, поэтому водитель рисковал не только своей жизнью, но и жизнью и здоровьем своего пассажира и других участников дорожного движения, — сказал Наролин. — Мы видим, что для части нарушителей денежный штраф не является наказанием, под влиянием которого водители меняют свое поведение в лучшую сторону. Поэтому полиция будет активнее ходатайствовать в суде о конфискации транспортных средств за повторные нарушения, и не только в случае вождения в состоянии опьянения. Надеемся, что это поможет уменьшить число нарушений со стороны водителей, игнорирующих закон и безответственно относящихся к безопасности других людей".

В прошлом году полицейские задержали 4899 водителей, у которых не было права на управление транспортным средством соответствующей категории, из них 859 было задержано на территории Идаской префектуры.

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