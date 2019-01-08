Суд конфисковал автомобиль водителя, который неоднократно садился за руль без прав

Полицейские Нарвского отделения полиции задержали автомобиль Volkswagen в час ночи 5 января на дороге Силламяэ-Вийвиконна. Управлявший автомобилем 21-летний молодой человек, у которого нет права на управление автомобилем, объяснил свои действия тем, что он ехал в магазин и на дачу, чтобы проверить, все ли в порядке. Водитель был трезв. Так как молодой человек и ранее наказывался за подобные деяния, полиция ходатайствовала в суде о конфискации транспортного средства. Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство полиции о конфискации автомобиля в тот же день, также в качестве наказания суд назначил водителю восемь дней ареста.

„Суд посчитал необходимым конфисковать автомобиль, на котором было совершено правонарушение, так как на этом автомобиле правонарушения совершались уже неоднократно. Денежный штраф, назначенный водителю за прошлое нарушение, не оказал должного влияния. Поэтому суд конфисковал транспортное средство, чтобы избежать совершения новых нарушений", — пояснила судья Вируского уездного суда Астрид Аси.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин добавил, что у признанного виновным молодого человека никогда не было права на управление автомобилем.